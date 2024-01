Meteo, un fine settimana all'insegna del tempo instabile. Nel savonese per ora nessuna allerta

Sarà un fine settimana all'insegna del tempo instabile quello che attende la Liguria per l'Epifania. Se la giornata di venerdì dovrebbe essere infatti caratterizzata dalla pioggia su tutto l'arco regionale, qualche miglioramento dovrebbe esserci nella giornata di sabato 6 gennaio.

Nel dettaglio, per venerdì 5 gennaio il centro previsionale di Arpal segnala un tempo perturbato con piogge diffuse, inizialmente deboli e in progressiva intensificazione con possibili rovesci anche moderati. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo soprattutto su Centro-Ponente con mare mosso in aumento a molto mosso sugli estremi regionali. Dal pomeriggio il calo dello zero termico potrebbe portare a nevicate, anche moderate, oltre i 600-700m su Bormide, deboli su valli Orba e Scrivia. Dalla tarda serata, i fenomeni si attenueranno a partire dal Ponente.

Viste queste condizioni, la sola allerta, di livello giallo, è stata emessa per il Settore C del Levante, dalle 18 alle 24.

La tendenza per la giornata di sabato 6 gennaio, invece, segnala ancora tempo instabile sulla regione con residui di piogge e rovesci che nella notte insisteranno ancora sul Levante, mentre nei settori costieri di ponente che riguardano il savonese persisteranno venti forti con raffiche di burrasca, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali. Temperature in aumento a Ponente, in calo altrove.