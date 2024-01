Turismo di qualità, Albenga sempre più attrattiva. Il sindaco Tomatis: "Città unica nel comprensorio"

I dati in crescita parlano chiaro, Albenga si attesta sempre di più come punto di riferimento turistico del ponente savonese. Tanti gli stranieri, sempre alto anche il numero dei visitatori da tutta Italia, ma, ai dati ufficiali, occorre aggiungere coloro che ad Albenga hanno deciso di investire acquistando una seconda casa.

"Questa categoria di turisti – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – non rientra in quelli registrati attraverso i dati regionali, ma cubano decisamente nel numero delle presenze che abbiamo ad Albenga ormai 365 giorni l’anno, con ovvi picchi durante le festività (pensiamo a Natale e Pasqua) e in estate. Su questo dato occorre anche fare un ragionamento. Se negli anni 70/80 il turismo delle seconde case era da molti percepito come un turismo di “minor livello”, oggi non è più così".

"Chi acquista un appartamento ad Albenga (oggi la qualità delle nuove costruzioni e il relativo valore immobiliare sono cresciuti molto) decide di investire nella nostra città perchè la sceglie per le sue caratteristiche. Albenga è una città di mare, ma, unica nel comprensorio, ha un centro storico ricco di arte, cultura e bellezza. Abbiamo viali alberati meravigliosi, ristoranti e locali di altissimo livello, una proposta enogastronomica d’eccellenza e un entroterra tutto da scoprire".

"Se oggi Albenga possiamo dire essere una città anche turistica credo sia dovuto, oltre ad una politica lungimirante che guarda, anche attraverso la collaborazione pubblico/privato, ad una valorizzazione del territorio (il centro storico e la zona mare sono letteralmente cambiate negli ultimi anni registrando un netto miglioramento), al fatto che la nostra città può offrire un turismo balneare, culturale, storico, legato alle attività outdoor e all'enogastronomia con un calendario eventi ricco e attrattivo", conclude il primo cittadino.

Aggiunge il vicesindaco Alberto Passino: "Albenga e il suo comprensorio hanno molte potenzialità che in questi anni abbiamo sempre cercato di valorizzare. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio agricolo ricchissimo anche dal punto di vista dell’enogastronomia e delle attività legate allo sport e al divertimento. Come amministrazione abbiamo sempre puntato su questi aspetti creando una sinergia pubblico/privato che ci ha permesso di ottenere i grandissimi risultati emersi attraverso l’analisi dei dati del turismo. È nostra intenzione continuare a lavorare in questa direzione attraverso tutti i progetti che stiamo concretizzando".