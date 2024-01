Albenga, inizia a prendere forma il molo "pesca e turismo"

Il molo "pesca e turismo" inizia a prendere forma. Dopo l’iter necessario per ottenere il finanziamento ed espletare le procedure iniziato nel 2021, è terminata la realizzazione della parte strutturale dell’opera, mentre, entro il 31 gennaio 2024 l’intervento sarà completato con il posizionamento dell’illuminazione e delle ringhiere.

Il pontile, accessibile anche per i disabili, dalla base della darsena si spinge verso il largo per 40 metri e sarà funzionale all'attracco di piccole imbarcazioni sia a uso turistico che per la pesca.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Siamo riusciti a realizzare questo primo lotto del pontile grazie ad un finanziamento che, con la competenza dei nostri uffici, abbiamo intercettato. L’ultima mareggiata, ha allungato leggermente i tempi di fine lavori, ma entro il 31 gennaio il molo sarà fruibile. Ricordo che successivamente sarà finanziato il secondo lotto che prevedendo un allargamento del piano di calpestio del pontile che lo renderà ancora più fruibile".

"Il molo potrà diventare punto di attrazione turistica perché consentirà di poter ammirare il profilo della nostra costa e l’isola Gallinara e, in prospettiva, sarà importante punto di approdo per le imbarcazioni dirette all’Isola", conclude il primo cittadino.