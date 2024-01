Controlli della Polizia di Stato: 6 arresti e 5 denunce

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona e incrementata per l’inizio del nuovo anno, è proseguita l’attività di prevenzione in tutta la Provincia.

I dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura di Savona e dal Commissariato di Alassio, durante la prima settimana del 2024 hanno visto in totale oltre mille persone identificate e trecento veicoli controllati. Sei sono le persone arrestate dalla Squadra Mobile e cinque quelle segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato in Provincia, con tutte le sue articolazioni e Specialità, da martedì 2 a lunedì 8 gennaio, ha realizzato in totale 1700 persone identificate e cinquecento controlli a veicoli.

Grazie alla costante attività di controllo del territorio, il Questore ha emesso un provvedimento di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di far ritorno nel comune di Finale Ligure per un periodo di quattro anni, a carico di un quarantatreenne e un ordine allontanamento ai danni di un sessantatreenne straniero, che creava problemi all'interno di una sala scommesse.

I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti un nuovo anno in sicurezza.