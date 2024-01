Spotorno, lite casalinga tra marito e moglie: i carabinieri intervengono a placare gli animi

Sono dovuti intervenire i carabinieri a placare gli animi all'interno di un'abitazione di Spotorno dove, poco dopo la mezzanotte, una lite familiare tra moglie e marito dai toni pare decisamente accesi ha scatenato l'allarme.

Gli animi si sarebbero accesi dopo l'arrivo dei genitori della donna. A quel punto l'agitazione dell'uomo avrebbe preoccupato i presenti che hanno allertato il 112.

Sul posto è intervenuta, oltre alla pattuglia dei militari dell'Arma, anche un'unità della Croce Bianca spotornese con l'ausilio dell'automedica per il trasporto dell'uomo, che si trovava in stato confusionale, in codice giallo al San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso e per calmarlo.