Alassio, lavori in corso per l'abbattimento delle barriere architettoniche lungo l'Aurelia

Sono in corso in questi giorni ad Alassio i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sulla via Aurelia. L'obiettivo? Eliminare i dislivelli tra i marciapiedi e la carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

"La nostra amministrazione comunale sta portando avanti in questi mesi grandi opere pubbliche destinate a rendere la città ancora più bella, accogliente e smart per i cittadini e i turisti. Parallelamente, è sempre costante e al centro del nostro impegno l'attenzione alle esigenze ordinarie della collettività", spiega l'assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi.

"Nella lista delle nostre priorità vi è senza dubbio il proseguimento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, riguardo alle quali sono attualmente in corso quelli sulla via Aurelia, tesi a eliminare i dislivelli tra i marciapiedi e la carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali".

"Inoltre, in questi giorni presso la stazione ferroviaria, si sta allestendo il cantiere per la posa di appositi ascensori che agevoleranno le persone diversamente abili ad accedere alle banchine di partenza dei treni, iniziativa voluta e sollecitata più volte dal sindaco Marco Melgrati alle Ferrovie dello Stato".

"E' costante anche il nostro confronto diretto con i cittadini, e mi piace citare a questo proposito l'incontro avuto nei giorni scorsi con la signora Antonella Giachello, che a partire dalla sua diretta esperienza mi ha fornito degli spunti importanti per poter intervenire sempre meglio proprio nell'ottica di rendere la nostra città perfettamente fruibile dalle persone con disabilità", conclude l'assessore.