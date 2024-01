Attualità |

Rigassificatore, Calenda non ha dubbi: "Li mettono in tutto il mondo, non succede niente"

Il leader di Azione in visita a Genova: "Sapete quanti incidenti nel mondo ci sono stati da quando sono stati inventati? Zero". E sullo spostamento da Piombino: "Se ha ragioni politiche non va bene"

Visita genovese per il leader di Azione Carlo Calenda che è arrivato nel tardo pomeriggio nella sala del Colonnato di palazzo della Meridiana per presentare il suo libro “Il patto”. Nell'occasione Calenda si è espresso anche sul tema legato al rigassificatore: "L'Italia ha bisogno delle navi di rigassificazione che sono il nulla, non hanno impatto: in tutto il mondo le mettono". "Se lo spostamento da Piombino ha ragioni politiche non va bene, non ho capito: ci sono cittadini di serie a o cittadini di serie b? - ha aggiunto Calenda - ma se ci sono ragioni per le quali ci vogliono nuove navi di rigassificazione non succede niente. Noi siamo l'ultimo Paese al mondo che discute di termovalorizzatori e di rigassificatori". "Sapete quanti incidenti nel mondo ci sono stati sui rigassificatori da quando sono stati inventati? Zero" ha concluso il leader di Azione.

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.