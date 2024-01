Incidente sulla via Aurelia ad Albenga: nessun ferito ma disagi al traffico (FOTO)

Un incidente, che ha coinvolto una moto, si è verificato nel pomeriggio poco prima delle 15 sulla via Aurelia ad Albenga.

Fortunatamente il sinistro non ha causato gravi conseguenze, con la persona che viaggiava a bordo della due ruote che - dopo gli accertamenti sul posto da parte dei militi della Croce Rossa di Ceriale prontamente intervenuti - ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Per permettere le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente, il traffico in direzione Alassio ha subìto qualche disagio con la formazione di code e rallentamenti.