Spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Cisano e Alassio arrestano due persone: sequestrato 1 kg di hashish

Nella giornata di ieri però, l’azione dei carabinieri della Stazione di Cisano sul Neva, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alassio, è stata tempestiva: dopo aver visto transitare nuovamente l’autovettura, i militari l’hanno fermata, identificato la persona sospetta in un giovane 23enne dell’imperiese, sottoponendo il mezzo a perquisizione che ha portato alla scoperta di 1 kg di hashish nascosto sotto il sedile, suddiviso in panetti da 100 g ciascuno.

Dal sequestro della sostanza stupefacente sono scattati i successivi accertamenti nel domicilio del soggetto marocchino, essendo stato notato poco prima salire nell’auto del 23enne con una borsa di tela, per poi rientrare in casa sprovvisto. La perquisizione ha dato esito positivo, infatti sono stati rinvenuti e sequestrati come provento dell’attività illecita 2 mila euro in contanti unitamente ad un telefono cellulare ed una mazza da baseball.