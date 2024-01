A Savona il ricordo del naufragio della Tito Campanella

Il 14 gennaio del 1984 naufragava il mercantile Tito Campanella e nell'occasione perdevano la vita 24 marinai dell'equipaggio, fra cui tre savonesi.

Ieri, a distanza di quarant'anni, Savona ha ricordato la tragedia in Piazza Mameli con una benedizione seguita da una messa di commemorazione nella chiesa di San Domenico in Via Mistrangelo.