Albisola, chiuso il sottopasso vicino alla stazione per infiltrazioni: transennato l'accesso

Ad Albisola Superiore infiltrazioni d'acqua nel sottopassaggio vicino alla stazione e il sindaco Maurizio Garbarini con un'ordinanza decide di transennare l'area.

Da qualche giorno la galleria di via Sisto IV che collega via Paolo VI è stata transennata dopo la segnalazione dei vigili del fuoco per la presenza di acqua all'interno.

"Ad oggi non sappiamo ancora l’entità del pericolo, in quanto è stata fatta la segnalazione a chi di competenza (Autostrade per l’Italia) e siamo in attesa del sopralluogo - dice l'assessore Sara Brizzo - Provvederemo a sollecitare e dare riscontro alla cittadinanza".