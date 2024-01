Cairo piange Fabrizio Lazzari, alpino e fondatore dell'omonima azienda di serramenti

L'imprenditoria valbormidese è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Lazzari, fondatore e titolare dell'omonima azienda specializzata in serramenti con sede a Cairo Montenotte. Aveva 75 anni.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso numerosi messaggi pubblicati sui sociale. Amici, conoscenti e clienti hanno condiviso ricordi e parole di affetto.

Lazzari, di origini trentine, non solo era conosciuto per la sua abilità imprenditoriale, ma anche per il suo impegno nella comunità, essendo parte attiva del gruppo Alpini di Cairo Montenotte.

I funerali avranno luogo martedì 16 gennaio alle ore 10 nella chiesa San Lorenzo. Il rosario si terrà lunedì 15 gennaio, alle 17.30, nella suddetta parrocchia.