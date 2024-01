Savona, tra primavera e estate al via i lavori per la Casa di Comunità in via Collodi

La sede di Asl2 in via Collodi a Savona

Per ora siamo ancora alle pratiche burocratiche ma sono quelle necessarie per l'avvio dei lavori di trasformazione dell'immobile dell'Asl di via Collodi in casa di comunità, secondo il nuovo piano sanitario regionale.

La ditta Ediblit che si è aggiudicata il bando di gara ha recentemente ottenuto dal Comune di Savona l'autorizzazione alla deroga acustica del cantiere che sarà avviato tra la primavera e l'estate e dovranno essere completati per il marzo 2026. Il progetto è stato redatto dalla alla Rtp Matteo Fazio e i lavori prevedono una spesa intorno a 1,1 milione di euro, con finanziamento previsto dal Pnrr e in via Collodi ci sarà anche la Cot, Centrale operativa territoriale.

Il piano regionale prevede sei Case di comunità in tutto il territorio dell'Asl2. Le altre saranno Case di comunità saranno all'ospedale di Albenga in viale Martiri della Foce, al Santa Corona di Pietra Ligure, al San Giuseppe di Cairo, a Finale in via della Pineta a Finale Ligure nell'ex ospedale Ruffini. e in via alla Costa a Vado Ligure). Si tratta di strutture territoriali, dove il cittadino può trovare tutti i servizi sanitari di base, il medico di medicina generale e il pediatria, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti (logopedisti, fisioterapisti, tecnici della riabilitazione).