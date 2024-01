Attimi di paura hanno caratterizzato la serata odierna a Millesimo, quando un'automobile è improvvisamente andata in fiamme per cause ancora in corso di accertamento.

L'allarme è stato lanciato lungo la strada provinciale 51. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco. Il rogo è stato domato senza particolari problemi. Il veicolo è andato in gran parte distrutto.