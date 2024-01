Nuovo intervento al femore per Jovanotti. A operarlo dottor Grappiolo ex primario del Santa Corona ora all'Humanitas di Milano

A causa di una rovinosa caduta in bici mentre si trovava nella Repubblica Dominicana Jovanotti si era rotto la clavicola e il femore in tre punti. Era stato subito operato ma l'intervento non era riuscito perfettamente. Nei giorni scorsi il nuovo intervento all'Humanitas di Milano.

"Nonostante tutta la fisioterapia - scrive l'artista - il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c'era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi".

Ad operarlo Guido Grappiolo, allievo del dottor Spotorno, per anni medico ortopedico al Santa Corona dove nel 2005 è stato nominato direttore della Divisione di Chirurgia Protesica e del Reumatismo Articolare e successivamente Coordinatore del Dipartimento di Ortopedia.

Nel 2008 Grappiolo ha poi lasciato il Santa Corona per l'Humanitas dove attualmente è Responsabile dell'Unità Operativa Ortopedia dell'anca e Chirurgia protesica. "Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano, Rozzano per la precisione - conclude Jovanotti - dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno".