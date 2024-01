Il Coordinamento No Rigassificatore ha organizzato una presenza a Sanremo in occasione del primo giorno del festival.

"Non è un presidio né una manifestazione ma una 'passeggiata' - spiegano dall'organizzazione - i partecipanti possono quindi portare bandiera, cartelli singoli, casacche con messaggi. Sono disponibili due pullman per complessivi 80 posti. Il contributo di ciascun partecipante è di 15 € da versare in anticipo".

La partenza è prevista in Piazza Mameli alle 14, il ritorno alle 21.