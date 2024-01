La Cgil Savona incontra l’Inps, erogate le indennità di cassa integrazione per i lavoratori di Sanac e Piaggio Aerospace

Questa mattina, Andrea Pasa, il segretario generale della Cgil di Savona, ha avuto un incontro con Sergio Fiore, direttore della direzione provinciale dell'Inps di Savona.

L'incontro è stato richiesto dalla Cgil di Savona il 11 gennaio per discutere della problematica legata al mancato pagamento delle indennità di cassa integrazione del mese di novembre ai lavoratori dello stabilimento Sanac di Vado Ligure e la conseguente denuncia delle categorie territoriali che rappresentano i lavoratori interessati.

"Ringrazio il direttore per aver organizzato rapidamente questo incontro e per aver accolto la richiesta della Cgil di Savona di collaborare in modo più sinergico tra istituto, sindacato e lavoratori, istituendo un canale diretto in situazioni di messa in cassa integrazione. L'obiettivo è velocizzare l'iter e prevenire rallentamenti o ritardi nell'erogazione delle indennità degli ammortizzatori sociali. Questo vale non solo per i lavoratori della Sanac, ma anche per tutti coloro interessati nella provincia di Savona", commenta Pasa.

Nel frattempo, l'Inps ha confermato di aver erogato, con valuta 15 gennaio, le indennità di cassa integrazione relative ai mesi di novembre e dicembre 2023 per i lavoratori della Sanac di Vado Ligure e della Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga.