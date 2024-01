Piaggio, Fiom Cgil-Uilm Uil Savona e lavoratori a Genova per l’incontro tra Regione e parlamentari

Venerdì 19 gennaio dalle 14, durante l'incontro con l'assessore Piana e i parlamentari liguri per la vertenza Piaggio, Fiom e Uilm Savona saranno presenti in delegazione con bandiere e striscioni sotto la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari.

I lavoratori dello stabilimento di Villanova d'Albenga che intendono partecipare, possono contattare i delegati sindacali.

Da Fiom-Cgil e Uilm Uil Savona affermano: “E' necessario che Regione e parlamentari si adoperino per sollecitare un intervento immediato e diretto del Governo nella vertenza Piaggio”.