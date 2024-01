Savona, c'è la variante per la ripresa dei lavori di piazza Diaz e Chiabrera. Stralciati ascensore e bar al piano superiore

Tempo permettendo è prevista per la settimana prossima la ripresa dei cantieri di piazza Diaz e del Teatro Chiabrera, che avevano avuto una sospensione tecnica da parte del Comune. Questa mattina (17 gennaio) si sono incontrati, su richiesta del Comune, l'impresa appaltatrice, la direttrice dei lavori Eleonora Burlando, il sindaco Russo, l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi e l'ingegnere del Comune Marco Delfino nel quale è stata definita la variante. Manca solo il passaggio in giunta delle perizia di variante e la definizione di alcuni dettagli, poi potranno riprendere i lavori.

“La variante ha come motivo originario i ritrovamenti fatti all'interno del teatro – spiega il sindaco Marco Russo – che aveva richiesto un approfondimento richiesto dalla Soprintendenza. Abbiamo sospeso i termini dell'appalto e richiesto una modifica al progetto”. L'approfondimento e l'intervento richiesto dalla Soprintendenza riguardavano la tutela di alcune tinte delle pareti che ha comportato maggiori costi, recuperati con lacune modifiche progettuali : lo stralcio dei lavori al quarto piano, in locali da adibire ad uffici, e del bar al primo piano. Il bar è stato stralciato perché era previsto addossato alla parete per la quel la Soprintendenza ha posto dei vincoli. Una modifica ha riguardato anche la pavimentazione della strada a fianco della piazza, dalla banca. Considerato che la consegna dei materiali richiedeva tempi troppo lunghi si è optato per una nuova pavimentazione, di tipo drenante. “La parte dell'ascensore è stata stralciata per accelerare i tempi – ha dichiarato Russo – questo non significa che non verrà fatto”. Ora l'impresa avrà sei mesi di tempo per terminare tutti i lavori ma il Comune ha chiesto che si dia precedenza alla piazza rispetto all'interno del Chiabrera, ma sui tempi non si sbilancia. Probabilmente prima dell'estate.