Ipotesi Cpr ad Albenga, il Prefetto De Rogatis: “Al 99% non si farà”

A due settimane circa dal suo insediamento, abbiamo fatto il punto su diverse tematiche con il Prefetto Carlo De Rogatis, al lavoro alla Prefettura di Savona dai primi giorni del 2024. Tra le istanze sul tavolo, anche l’ipotesi dell’apertura di un Centro di Permanenza e Rimpatrio (Cpr) sul territorio di Albenga, che aveva riscontrato fin da subito un secco “no” da parte di Amministrazione comunale, forze politiche e cittadini.

"Pare un'ipotesi tramontata. Al 99% saranno individuate altre aree. Ho avuto una conferma non ufficiale, l'orientamento verso un’altra direzione", ha affermato il Prefetto.

Soddisfazione da parte del sindaco Riccardo Tomatis per la dichiarazione rilasciata oggi in merito alla questione Cpr. “Dalle parole del Prefetto – dichiara il primo cittadino – pare che sia stata scongiurata l’ipotesi di Albenga quale possibile sede di Cpr. Non posso che esprimere grande soddisfazione e sottolineare come l’immediata presa di posizione su questo tema, suffragata da ragioni concrete e reali che abbiamo rappresentato immediatamente e in maniera chiara e univoca, ha permesso di evitare tale possibilità”.

“Giovedì prossimo incontrerò il Prefetto e avrò modo di parlare anche di questo tema – prosegue il sindaco Tomatis -. Ovviamente non abbasseremo la guardia e manterremo alta l’attenzione fino ad una conferma ufficiale, ma le parole del Prefetto ci riempiono di soddisfazione”.

Tomatis aggiunge infine: “Complimenti al Prefetto per aver immediatamente identificato i temi più importanti del nostro territorio".

Proprio alcuni giorni fa, il primo cittadino di Albenga aveva fatto sapere che l’Amministrazione comunale ha chiesto riscontri al Governo sulla richiesta di accesso agli atti formulata lo scorso novembre.

Dopo che, negli ultimi mesi del 2023, era emersa l’intenzione, da parte del Governo, di realizzare un Cpr in Liguria e, tra le ipotesi vagliate c’era anche quella dell’ex caserma Piave di Albenga, dove lo scorso 26 ottobre era stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici del Ministero della Difesa, il Comune di Albenga si era immediatamente mobilitato per esprimere, in modo chiaro e deciso, le ragioni del proprio dissenso conferendo, tra le altre cose, incarico a un legale per seguire Albenga in questa vicenda e attraverso la formulazione, da parte del sindaco Riccardo Tomatis, della richiesta di accesso agli atti per inserirsi nell’ambito dell’eventuale procedimento amministrativo che si potrebbe instaurare.

Stando però alla dichiarazione resa dal Prefetto De Rogatis, l’ipotesi di un Cpr ad Albenga, al 99% sarebbe tramontata”.