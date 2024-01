Savona, svelato il Cicciolin in cartapesta alto 2 metri: può partire il Carnevale

Il nuovo Cicciolin è stato svelato ed è pronto a partire il carnevale. Nella giornata di ieri l'assessore alla cultura Nicoletta Negro insieme all'autore Ezio Flammia ha reso noto il re della festa per eccellenza dei bimbi in due metri di arte ed ironia in carta pesta.

Nella pinacoteca civica lo scorso 21-22 novembre e 6-7 dicembre si sono svolti i laboratori di cartapesta con gli alunni delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E dell'istituto comprensivo Savona 2 accompagnati dall'insegnante Elena Pedemonte.

I laboratori sono stati condotti dai maestri Ezio Flammia e Grazia Della Valle, professionisti creatori nella lavorazione artistica della cartapesta.

Nella mattinata di ieri nella Torre del Brandale le maschere create sono state presentate alle classi, ai genitori e alla cittadinanza e nel pomeriggio poi è stato svelato il "Cicciolin di cartapesta".

Domenica 21 gennaio il vero Cicciolin, interpretato da Davide Villani, aprirà così il carnevale.

Come da tradizione, si aprirà la stagione del con la cerimonia della consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco di Savona al “Re del Carnevale Cicciolin”.

L'Associazione A Campanassa organizza l'evento dedicato ai più piccoli in con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona. Il Re del Carnevale sarà accompagnato da una flotta che vede come protagonisti i bambini, i piccoli condurranno la maschera fino al Molo Marinai d’Italia dove, come da antica tradizione, avverrà il bacio alla Torretta, simbolo della Città.

Domenica 18 febbraio 2024 Re del Carnevale Cicciolin” riconsegnerà le chiavi al Sindaco presso il Brandale e a seguire sarà organizzata per tutti i bambini una Pentolaccia.

Per partecipare a “Bimbi in barca” è necessaria la prenotazione presso la sede di Assonautica di Savona in Lungomare Matteotti 1 (Tel: 019 821451).

Programma di Domenica 21 gennaio 2024

- ore 13,45: raduno in piazza del Brandale del Consiglio Grande, del Gruppo Storico della Campanassa, dei Gruppi Mascherati provenienti dalla Liguria e dal Piemonte;

- ore 14: spostamento dei partecipanti alla volta del Molo Marinai d’Italia;

- ore 14,15: Molo Marinai d’Italia: imbarco dei bambini e delle loro famiglie per “Bimbi in Barca”;

- ore 15: S.M. Re Cicciolin, accompagnato dalla Scignua e dalla sua corte, sbarca al Molo Marinai d’Italia e bacia la Torretta, simbolo della Città, come da antica tradizione;

- ore 15,30: formazione e partenza del Corteo, accompagnato dai Tamburini e dagli Sbandieratori di Castell’Alfero (AT), lungo il percorso: Via Paleocapa, C.so Italia, Piazza Sisto IV.