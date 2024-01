Cielo soleggiato ma temperatura in picchiata. Il meteo per il fine settimana del 21 gennaio

Sarà un weekend freddo ma soleggiato, il prossimo dal 20 al 21 gennaio.

Secondo le previsioni di datameteo.it, già da stasera aria piuttosto fredda arriverà dalla porta della bora, con qualche debole nevicata sui rilievi alpini. Da domani mattina (sabato 20 gennaio, ndr), invece, sole e temperature rigide per tutto il fine settimana. Da lunedì parentesi quasi primaverile in montagna.

Nel dettaglio, nella serata di oggi venerdì 19 gennaio sul Nord Ovest aumenterà la nuvolosità, per l'ingresso di aria più fredda da est con possibili precipitazioni nevose fino a bassa quota sulle Alpi tra serata e nottata ma con accumuli scarsi. Possibili fioccate anche nelle zone pedemontane. Sempre nella nottata, saranno così in rapido calo le temperature, con venti forti settentrionali sul settore ponentino e, quindi, sulla nostra provincia.

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con, sempre su tutto il Nord Ovest, minime diffusamente sotto lo 0 con gelate e/o brinate notturne e al primo mattino e massime in calo e non oltre gli 8/9°C sulle coste condizionate da venti forti di tramontana in calo di intensità a partire dalla serata.

La prossima settimana invece, da lunedì 22 gennaio, inizierà all'insegna dell'alta pressione con temperature in forte rialzo fino a mercoledì, quando in presenza di Foehn potranno toccare valori vicino a 20°C. Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso ma con nebbie intense nelle aree di pianura che potrebbero durare tutta la giornata.

Meteo Green

Previsioni stagionali

Cuneo

Savona