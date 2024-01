Savona, due operai cadono da un trabattello: trasportati d'urgenza al Santa Corona (FOTO)

Infortunio sul lavoro questa mattina a Savona. L'allarme è stato lanciato nella zona del Santuario, in via Cimavalle.

Secondo quanto riferito, due operai che si trovavano al lavoro in una casa, sono precipitati da un trabattello da un'altezza di circa 2 metri.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Savona, l'automedica, la Psal dell'Asl 2, la Polizia di Stato e la polizia locale di Savona.

Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento. I due operai sono stati trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: uno in codice giallo mentre l'altro, le cui condizioni sono state giudicate più gravi, in codice rosso.

Il locale dove i due stavano lavorando è stato posto sotto sequestro: lo Psal ha posizionato i sigilli.