"Progetta la tua strada per il futuro", il Lions Club Valbormida sostiene l’orientamento scolastico

Si è svolta venerdì mattina, presso la Sala Riunioni in via Cornareto di Carcare, l’iniziativa “Progetta la tua strada per il futuro”, promossa dal Dirigente scolastico professoressa Raffaella Battiloro in collaborazione con il Lions Club Valbormida.

Lo scopo della mattinata è stato aiutare gli studenti delle classi terze della scuola Secondaria di primo Grado di Carcare a prendere decisioni informate e consapevoli riguardo al proprio percorso formativo, ed in prospettiva alla scelta di una professione.

In quest’ottica, nella mattinata i ragazzi sono stati messi a confronto con persone appartenenti al mondo del lavoro che hanno raccontato la propria esperienza e le sfide che oggi attendono i giovani.

Ciascun socio del Lions Club Valbormida ha infatti spiegato le proprie esperienze professionali, il percorso di studi necessario, rispondendo alle domande e alle curiosità dei ragazzi, dalle quali è scaturito un interessante dibattito che ha coinvolto tutti i partecipanti.

"E' importante per gli alunni far sentire la voce diretta di chi opera o ha già operato sul campo, talvolta per stimolare una curiosità prodromica di scelte consapevoli, altre volte per rafforzare un’idea che inizia a prender forma già a tredici anni. Significativi gli interventi dei presenti, circostanziate ed interessanti le domande degli alunni - precisa la dirigente Raffaella Battiloro - Credo che questa mattina abbia lasciato il segno nei nostri cari alunni, e per questo ringrazio personalmente e a nome dell’Istituto Comprensivo di Carcare il Lions Club Val Bormida per aver prontamente colto il mio invito e per partecipato attivamente in questo nostro importante intento".