Il Torneo delle Regioni sceglie Andora, ospiterà le partite di un girone

Il campo da calcio in erba sintetica di Andora è stato scelto per ospitare le partite di un girone del Torneo delle Regioni che si svolgerà nel prossimo mese di marzo. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni organizzata dalla Figc a livello nazionale.

Il presidente Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giulio Ivaldi, insieme al suo consigliere delegato per la provincia di Savona, Giovanni Balestrino, hanno incontrato la dirigenza dell’Andora Calcio per concordare i dettagli e la logistica e l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Mauro Demichelis e dal vice sindaco Paolo Rossi.

“Siamo molto soddisfatti che il campo di Andora sia stato scelto come sede di partite di questa prestigiosa manifestazione calcistica, la più importante organizzata dalla Figc a livello nazionale. Andora ospiterà le partite di un girone di qualificazione e negli alberghi andoresi alloggeranno le delegazioni di due regioni. Ringraziamo il Presidente federale che ci è venuto a trovare: essere stati scelti certifica che il campo da calcio di via Marco Polo, completamente rifatto alcuni anni fa rimane tuttora uno dei più bei belli del nostro territorio. A marzo avremo così centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia che si affronteranno per vincere la Coppa delle Regioni. Un altro bel momento di sport e di turismo per la nostra città”.