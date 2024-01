Dal 9 al 12 febbraio pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitalsi

Il sabato prima colazione in autogrill, arrivo nella cittadina occitana intorno alle ore 9 e sistemazione in hotel. Successivamente si terrà il saluto alla grotta di Massabielle e la santa messa. Dopo il pranzo, sempre in hotel, si potrà omaggiare la Vergine con le proprie devozioni personali, seguite dall'adorazione e dalla processione eucaristiche. Dopo la cena sarà possibile partecipare alla processione "aux flambeaux".

La domenica ancora prima colazione in albergo e si potrà partecipare alla santa messa e alle funzioni religione previste per la celebrazione della festa per l'anniversario. Pranzo e cena saranno nuovamente in hotel, dopodiché si ripartirà per le località d'origine: anche il viaggio di ritorno sarà notturno. Il lunedì ultima colazione in autogrill e arrivo in mattinata. Per ulteriori informazioni occorre contattare il numero di telefono 3349336752 o scrivere un'e-mail all'indirizzo savona@unitalsiligure.it.