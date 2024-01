"Giorno della Memoria" a Quiliano: eventi e appuntamenti per non dimenticare la Shoah

“L’appuntamento del Giorno della Memoria, istituito dal legislatore, non va soltanto onorato come ogni anno, ma deve anzi rappresentare uno stimolo di riflessione e di approfondimento attorno a questi fatti dolorosissimi”. Lo dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore alla cultura Nadia Ottonello.

“Studiando le vicende del passato, approfondendo quanto accaduto - proseguono Isetta e Ottonello - si impara a comprendere l’estrema gravità di quanto successo, pagati a carissimo prezzo da milioni di vittime innocenti. Il nostro impegno per una crescita civile e democratica della nostra comunità si fonda sul valore e sul principio che tutte le generazioni future continuino ad aver sempre presente l’importanza dei valori della democrazia, della libertà, del sacrificio di queste vittime degli orrori determinati dalle dittature operanti in Italia e in Germania”.

Il primo importante appuntamento è quindi previsto per le ore 18 di sabato 27 gennaio, presso la Sala Consiliare (piazza Costituzione), per lo sviluppo di letture tematiche coordinate dall’attore Lello Ceravolo, con la partecipazione di Carla Bellini. Parteciperanno a tal fine i ragazzi del gruppo “Stasera esco” (Christian Pasquale, Daniel Sorrenti, Dennis Xhani e Lorenzo Baracco) e il gruppo “Ad alta voce” di Quiliano (Pierina Sangiorgi, Nadia Ottonello, Mara Ferrando, Chiara Corniola). L’ingresso è libero.

Nella mattinata di martedì 30 gennaio sarà poi realizzato presso il Teatro Nuovo di Valleggia lo spettacolo teatrale "Fino a quando la mia stella brillerà", a cura della compagnia Teatro Piccionaia. L’evento è riservato ai soli alunni e alunne frequentanti la Scuola secondaria di primo grado “Ai martiri della Libertà” di Quiliano. Infine segnaliamo che la bacheca esterna alla Biblioteca Civica Andrea Aonzo (Piazza Costituzione) ospiterà una vetrina interamente dedicata a libri sulla tematica della Shoah, pubblicati nel corso degli anni. Sarà quindi anche questa l’occasione per i lettori di Quiliano e dei comuni limitrofi per poter conoscere, ed eventualmente prendere in prestito, le pubblicazioni librarie sulla tematica celebrata dal “Giorno della Memoria”.

Il comune ricorda gli orari di apertura della biblioteca operativi durante la stagione invernale: martedì 9.00-12.00 / 15.00-18.00, mercoledì 15.00-18.00, giovedì 9.00-12.00, venerdì 15.00-18.00, sabato 9.00-12.00.