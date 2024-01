Savona, alla Ubik il regista e scrittore Antonio Rezza presenta il romanzo "Il Fattaccio"

Venerdì 26 gennaio alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, incontro con il regista, attore e scrittore Antonio Rezza e presentazione del romanzo "Il Fattaccio" (La nave di Teseo). All'evento, introdotto da Renata Barberis, prenderà parte il direttore del Teatro Chiabrera Rajeev Badhan.

Rezza ritorna con un romanzo geniale e dissacrante, che sfida le regole del noir letterario in un corpo a corpo implacabile, dove alla fine chi vincerà sarà il lettore a deciderlo. Forse. Il corpo è da sempre territorio d’indagine della ricerca artistica di Antonio Rezza. In questo romanzo, però, un corpo intagliato ad arte diventa oggetto d’indagine in senso stretto: quando un “maniaco”, facendo ritrovare per la città parti smembrate di una donna, sfida la Polizia in una lotta contro il tempo per salvare la sventurata. A capo dell’operazione è un commissario tormentato e irriverente, che comincia allora una ricerca disperata e insieme esilarante, in cui a poco a poco la parola si svuota di significato e segue il ritmo dei significanti, in uno smembramento anche della forma.

Alla sera, alle ore 21, al Teatro Chiabrera, si terrà lo spettacolo "Rezzamastrella 7-14-21-28".