Albenga, Festa della Mamma tra fiori e solidarietà: il banchetto della Fondazione ANT

In occasione della Festa della Mamma, sabato 9 e domenica 10 maggio, in largo Tommaso Doria, i volontari della Fondazione ANT Franco Pannuti Ets, delegazione di Albenga, saranno presenti con un banchetto benefico.

“Ogni mamma è diversa e speciale, perciò, invece di optare per un’unica specie, abbiamo scelto di proporre una vasta varietà di fiori e non solo”, spiega Pavanelli Cristina, presidente della sede ingauna. “Al nostro banchetto potrete trovare fucsie, euphorbie, gerbere, garofani, cactacee, lavanda, aromatiche e piantine da orto: ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Invece, per gli amanti dei dolci, tornano anche i CuoriciANTi, biscotti a forma di cuore creati appositamente per la Delegazione di Albenga da Paola e Vittorio della storica Gastronomia Piccinini di via Genova 70”.

I volontari saranno presenti anche per informare sulle attività svolte dalla delegazione di Albenga e le donazioni raccolte saranno destinate a sostegno dei prossimi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno sul territorio.

In occasione della Festa della Mamma, è possibile sostenere le attività della Fondazione ANT con un gesto solidale che unisce un pensiero per le mamme e un contributo concreto alla prevenzione oncologica. Scegliendo i doni solidali ANT, si contribuisce infatti a finanziare le visite gratuite di prevenzione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 371 421 0207, recarsi presso la sede ANT di via Roma 46 ad Albenga oppure consultare le pagine Facebook “ANT in Liguria” e Instagram “merc_ant_ino.albenga”. Maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito ant.it/festa-della-mamma.

"Ringraziamo la Gastronomia Piccinini e Cosmoflora e i suoi fornitori che hanno donato le piante con generosità", concludono dalla Fondazione ANT.