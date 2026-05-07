Albenga, torna il Premio “C’era una Svolta”: la 29esima edizione tra letteratura e giovani talenti

Si svolgerà nel fine settimana la cerimonia di premiazione della XXIX edizione del Premio Letterario Nazionale “C’era una Svolta”, promosso dal Liceo Statale “Giordano Bruno” in collaborazione con il Comune di Albenga e con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona.

Da quasi trent’anni, il riconoscimento rappresenta un appuntamento di riferimento nel panorama culturale scolastico, con l’obiettivo di valorizzare la creatività delle nuove generazioni e rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e mondo della letteratura. Un percorso che ha contribuito a consolidare il ruolo del Liceo “Giordano Bruno” come realtà educativa e culturale di eccellenza, non solo per Albenga ma su scala nazionale.

Per l’edizione 2025/2026 sarà ospite lo scrittore Paolo Malaguti, autore di rilievo nel panorama letterario italiano, le cui opere hanno ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Il suo intervento offrirà agli studenti un’occasione di confronto diretto con la scrittura contemporanea e con il mestiere dell’autore.

Il concorso conferma anche quest’anno la sua dimensione nazionale, con 20 finalisti selezionati provenienti da diverse regioni italiane, dal Nord al Sud. Una partecipazione ampia che testimonia la capacità del premio di intercettare giovani talenti e di mettere in rete esperienze scolastiche differenti, favorendo un percorso di crescita culturale condivisa.

Il programma si aprirà venerdì 8 maggio con l’incontro con l’autore, in programma dalle 21.30 alle 23 all’Auditorium San Carlo.