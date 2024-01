Savona, martedì 30 gennaio via all'asfaltatura della strada laterale di piazza Diaz: si prepara la base della pavimentazione

Partiranno martedì 30 e mercoledì 31 gennaio i lavori di asfaltatura della strada a lato di piazza Diaz a Savona, dove si trovano le abitazioni e la banca, con qualche disagio per i condomini che sulla strada hanno i garage.

Il Comune ha comunicato ai residenti la data dei lavori che richiederanno due giorni e sono propedeutici alla posa della nuova pavimentazione. Su indicazioni della Soprintendenza la pavimentazione sarà simile a quella della piazza, in modo da avere una certa continuità.

I lavori del rifacimento della piazza, bloccati per lungo mesi, sono ripresi la settimana scorsa con l'accordo sulla variante che è stata approvata nell'ultima giunta. Con la modifica al progetto originario sono stati stralciati il bar al primo piano (resta quello al piano terra, sulla piazza), l'ascensore esterno ed è stato stabilito un nuovo tipo di pavimentazione della strada laterale della piazza che sarà del tutto simile a quello del corpo centrale.

In precedenza erano state riviste anche le dimensioni delle vasche per la vegetazione previste nella parte di piazza verso via Famagosta con alcune modifiche al progetto in appalto.

La variante approvata in giunta prevede una riduzione dell'importo contrattuale di 82.669 euro (più Iva). Il restyling della piazza del teatro comunale è stato finanziato con il Fondo Strategico Regionale per un milione e 840 mila euro, su un progetto avviato dalla precedente giunta.