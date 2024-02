Da Albenga agli Emirati Arabi: il curatore Lorenzo Sibilla e l’artista Anastasia Dzhupina al Ras Al Khaimah Art Festival 2024

Dopo il successo dell'esposizione "Feelings and Emotions" presso la Torre Civica di Albenga, il curatore d'arte Lorenzo Sibilla e l'artista polacca Anastasia Dzhupina sono stati invitati a partecipare al prestigioso Ras Al Khaimah Art Festival 2024 negli Emirati Arabi.

L'evento, promosso dal re-sceicco Sa'ud bin Saqr al-Qasimi, ha attirato l'attenzione di istituzioni internazionali, tra cui l'Ambasciata degli Stati Uniti, l'Ambasciata di Germania e importanti multinazionali come Rak Gas. Non solo: Anastasia Dzhupina ha anche ricevuto il terzo premio per le arti visive, a conferma del suo talento.

Sibilla ha condiviso le sue emozioni e soddisfazioni riguardo al riconoscimento internazionale del loro lavoro. "È un onore vedere che il nostro impegno ha portato i suoi frutti a livello internazionale," afferma, ringraziando anche il Consolato ed Ambasciata di Polonia a Genova & Roma per il loro costante supporto.

Durante l'evento, sia l'artista che il curatore hanno avuto il privilegio di incontrare lo Sceicco Sa'ud Bin Saqr al-Qasimi, un momento che ha ulteriormente arricchito la loro esperienza artistica.

Il curatore ingauno ha sottolineato l'importanza di questo evento come un punto di svolta nella loro carriera professionale, aprendo le porte a grandi manifestazioni artistiche nazionali e internazionali. "Questa partecipazione rappresenta un capitolo significativo nel nostro percorso, partendo da una modesta esperienza espositiva ad Albenga, alla conquista di un palcoscenico internazionale di prestigio", afferma con entusiasmo.

Guardando al futuro, Sibilla ha anticipato la pianificazione di un nuovo calendario espositivo che include la partecipazione al prossimo Ras Al Khaimah Art Festival. "Stiamo lavorando per portare il nostro lavoro in altri contesti internazionali e continuare a creare mostre di artisti di talento di grande respiro," conclude.