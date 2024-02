Discarica a cielo aperto a Varazze, il sindaco condanna: "Maleducazione e inciviltà. Gli autori saranno perseguiti penalmente" (FOTO)

"Maleducazione e inciviltà. Non ci sono altre parole per descrivere lo scempio che quest'oggi (ieri.ndr) abbiamo trovato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che al contrario hanno a cuore il bene della propria città e del territorio".



A puntare il dito è il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici dopo che sulle alture varazzine è stata individuata una vera e propria discarica a cielo aperto con sacchi di spazzatura di ogni genere, vestiti, plastica, uno sgabello e molto altro.



"Ricordo che a Varazze esiste un centro di raccolta gratuito, situato nella ex cartiera del Pero, dove è possibile scaricare i rifiuti ingombranti - precisa il primo cittadino varazzino - Grazie ai ragazzi della Sat i rifiuti sono stati prontamente rimossi in poche ore".



"La Polizia Locale sta compiendo gli accertamenti dovuti per risalire agli autori dell'abbandono, ma chiunque possa fornire indicazioni utili è pregato di mettersi in contatto con gli uffici - conclude Pierfederici - L'abbandono dei rifiuti è un reato ambientale, gli autori di questo gesto, cosi come per tutti gli altri abbandoni, saranno perseguiti penalmente".