Savona, una raccolta fondi in memoria di Marco Siri: servirà all’acquisto di bici elettriche attrezzate per il primo soccorso medico

"Grazie alle associazioni vicine a Marco che collaboreranno per seguire il progetto è stato messo a disposizione un unico Iban verso il quale effettuare la donazione tramite bonifico bancario: IT04P030691060010000007745. Intestato a: Asd Roller Sports Vado Ligure. Sarà obbligatorio inserire come causale Donazione Ciao Marco".

Ex ferroviere in pensione e grande sportivo, Siri aveva giocato a calcio per anni come difensore e centrocampista sia nel Savona e successivamente nel Don Bosco e nel Priamar. Era anche appassionato di bici e negli ultimi anni aveva iniziato a cimentarsi nel padel.