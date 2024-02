Amministrative 2024, entroterra ingauno, Delfino (FdI): “Portiamo avanti un grande progetto, ottimo il riscontro”

“Non ci sono ancora nomi certi per i candidati sindaci del centrodestra nell’entroterra ingauno, ma stiamo svolgendo un grande lavoro di ascolto su un territorio dove abbiamo trovato ottime persone che hanno voglia di impegnarsi nella politica”. Ad affermarlo è Alberto Delfino, segretario del circolo di Fratelli d’Italia sezione di Albenga e Valli ingaune.

Di professione consulente finanziario e ristoratore, Delfino è passato a Fratelli d'Italia, dopo aver militato in Forza Italia con ruoli di spicco, come assessore in Comunità Montana, due mandati da consigliere provinciale e altri due da consigliere comunale. Dodici anni fa, la scelta di uscire dalla scena politica e, solo recentemente, il ritorno.

“Sono rientrato dopo tanti per abbracciare il progetto di Fratelli d’Italia, che punta a ricostituire una rete di persone che abbiano intenzione di fare politica – spiega Delfino -. La risposta che sto riscontrando è buona. Il lavoro è tanto, sono molti i comuni che andranno al voto nel 2024, tra cui Villanova d’Albenga, Garlenda, Ortovero e Cisano sul Neva”.

“Il nostro obiettivo è radicarci sul territorio, insieme agli amministratori già in forza e futuri, che hanno desiderio di dare il proprio contributo. Ho travato terreno fertile per portare avanti un progetto che spero si concretizzi nel prossimo anno, con le regionali, e poi con le provinciali, andando avanti. Sono soddisfatto e convinto che si possa portare avanti un bel rapporto di collaborazione con il territorio”, conclude Delfino.