Albenga, scuole di Campochiesa e Bastia: salvi i due rientri facoltativi grazie al sostegno di privati, aziende e associazioni

I due rientri pomeridiani facoltativi per le scuole di Campochiesa e Bastia sono garantiti. Questo è stato reso possibile grazie alla grande adesione da parte di privati, aziende e associazioni all’iniziativa del comune di Albenga che, facendosi da tramite alle richieste del territorio e soggetto attivo, aveva emesso un avviso pubblico per chiedere alla comunità di sostenere, attraverso donazioni e/o sponsorizzazioni, i progetti (rientranti nei patti educativi di comunità) per le scuole di Bastia e Campochiesa

A fare il punto l’assessore alla pubblica istruzione Marta Gaia: "È bello poter constatare ancora una volta come la comunità si sia mossa immediatamente a fronte di una necessità rappresentata dal territorio. Non ci aspettavamo di ricevere così tante adesioni al bando per il sostegno ai patti educativi di comunità".

"Grazie alle risorse reperite si riusciranno a garantire i due rientri pomeridiani facoltativi sia nella scuola di Campochiesa sia nella scuola di Bastia. In questo modo ci auguriamo che le iscrizioni nelle scuole frazionali possano tornare ad aumentare".

C’è di più, infatti, in particolare per la scuola di Campochiesa, le risorse ricevute per l'anno scolastico 2024/2025 sono state tali da permettere, non solo di garantire i due rientri facoltativi a tutti i nuovi iscritti, ma anche agli alunni che già frequentano la scuola. Le risorse raccolte, inoltre, sono sufficienti per quanto riguarda Campochiesa a coprire i due rientri della nuova classe prima anche per i prossimi 5 anni.

"Per Campochiesa oltre a poter garantire i due rientri a tutti gli alunni della scuola Nada Torri Ricci, riusciremo a destinare parte della somma raccolta anche al progetto per la realizzazione del parco scolastico che candideremo a bandi per il reperimento degli ulteriori fondi necessari alla sua realizzazione".

"Un ringraziamento particolare va a tutti quei privati cittadini, alle aziende e alle associazioni che hanno voluto sostenere i progetti su queste due scuole frazionali che, nei mesi scorsi, avevano rappresentato quanto potesse essere fondamentale per le famiglie avere la possibilità di poter usufruire di un servizio educativo pomeridiano aggiuntivo", conclude l'assessore Marta Gaia.