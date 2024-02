Carcare, un'assemblea pubblica sullo smaltimento dei rifiuti: tolleranza zero contro i "furbetti della differenziata"

Questa sera, alle ore 20.30, presso la Società Operaia di Carcare, si terrà un'assemblea pubblica promossa dall'amministrazione comunale. La serata sarà dedicata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani. Una questione di primaria importanza per la comunità.

All'incontro prenderanno parte Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare; Barbara Cirulli, area tecnica del comune di Carcare; Massimo Zunino, presidente Società SAT; Sergio Poggio, direttore Tecnico Società SAT e Remo Resio, coordinatore Valbormida Società SAT.

Uno dei principali temi in agenda sarà la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani dopo l'attivazione dell'Ato unico dei rifiuti, affidato a Sat. Si discuterà inoltre della modalità di consegna dei rifiuti e delle strategie per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema.

Un punto cruciale sarà l'armonizzazione della situazione a Carcare rispetto ad altri comuni, considerando alcune differenze esistenti, come ad esempio il colore dei mastelli utilizzati per la raccolta differenziata. L'obiettivo è uniformare le procedure e semplificare il processo per i cittadini, garantendo al contempo un servizio omogeneo e di qualità su tutto il territorio.

Con l'introduzione dell'Ato unico, l'amministrazione comunale ha ribadito la volontà di proseguire i controlli per contrastare il fenomeno dei "furbetti della differenziata". La tolleranza zero sarà la parola d'ordine, con azioni concrete volte a garantire il rispetto delle norme e la corretta gestione dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.