"Città sul mare" a Savona, chiuso l'ascensore che collega la piazza al parcheggio sotterraneo

Giorni fa un lettore aveva segnalato la situazione delle scale e dell'ascensore che , dalla “Città sul mare” collegano piazza Pergolesi con il parcheggi sottostante di via Cimarosa.

Lo spazio di accesso alle scale e l'ascensore erano in condizioni di totale degrado, in uno spazio riqualificato alcuni anni fa e zona di intenso passaggio soprattutto d'estate.

Ultimamente l'ascensore e la zona di accesso al parcheggio dalla piazza erano stati scelti come rifugio di alcuni senza tetto durante la notte e ad essere in condizioni pessime era soprattutto l'ascensore con le porte divelte, bloccato al piano della piazza e speso usato come toilette.

La proprietà è intervenuta chiudendo l'accesso all'ascensore con delle tavole e pulendo gli spazi.