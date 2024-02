Riorganizzazione nella Diocesi di Savona-Noli: nascono le dieci "zone pastorali"

"Con la seconda visita pastorale, che inizierà in autunno, incontrerò tutte le parrocchie ma terrò anche conto delle zone pastorali: sarà una prima verifica in vista di eventuali correzioni necessarie" aggiunge monsignor Marino che in questi giorni incontrerà le vicarie di Savona e del ponente anche su questi temi.

"Insieme abbiamo scelto di non sopprimere, almeno per ora, alcuna parrocchia - prosegue il vescovo - Non si può però escludere che in futuro siano necessari alcuni accorpamenti, che saranno decisi caso per caso con il coinvolgimento delle comunità. Rimangono anche le quattro vicarie, che potranno essere soprattutto luoghi di confronto e amicizia fra presbiteri".