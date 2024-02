Finale saluta per l'ultima volta lo storico albergatore ed ex assessore "Pino" Chillemi

E' stato dato stamani, lunedì 5 febbraio, nell'abbazia benedettina di Finalpia l'ultimo saluto allo storico albergatore finalese Giuseppe "Pino" Chillemi, spentosi nelle scorse ore all'età di 84 anni.

Già gestore del rinomato Hotel Plaza di Varigotti e dell'Hotel Serenval, a Pia, fu anche presidente degli albergatori finalesi diventando assessore al turismo del comune rivierasco. Il suo cognome suona familiare a molti italiani: era infatti anche zio della nota ex Miss Italia Francesca.

"Un grande uomo e un grande albergatore" lo ricorda Giovanni Argento, anch'egli ex rappresentante della categoria finalese, sottolineando come nel corso della sua vita imprenditoriale e non solo si sia speso in prima persona per lo sviluppo del settore con innumerevoli iniziative.

"Ci lascia con il rammarico di non avere potuto realizzare un suo grande sogno - aggiunge Argento - Il golf alle Manie".