A Ceriale una nuova area giochi alla Pineta: lavori per 120mila euro

“Un progetto inclusivo, in quanto tutte le strutture-gioco, installazioni e le postazioni saranno accessibili e fruibili anche ai bambini diversamente abili” sottolinea il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luigi Giordano, che ha seguito l’iter amministrativo e progettuale sulla nuova opera di riqualificazione del territorio comunale, con altalene, scivoli e giochi in un’area completamente accessibile e studiata senza barriere architettoniche.

“L’area giochi della Pineta rappresenta uno dei punti principali di aggregazione per famiglie e bambini, in particolare nei mesi estivi – aggiunge il vice sindaco e assessore cerialese -. Per questo motivo, abbiamo voluto utilizzare subito una parte dell’avanzo di risorse finanziarie a disposizione del Comune per concretizzare questo intervento in una zona attrattiva e strategica della nostra cittadina, con i lavori che saranno conclusi all’inizio della primavera”.

“Ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici per la predisposizione della documentazione e della progettazione necessaria alla realizzazione di una nuova e moderna area giochi aperta e fruibili davvero a tutti” conclude Giordano.