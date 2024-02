Delfino scaricato dal Festival teatrale di Borgio Verezzi, la solidarietà di Fiorenzo Runco

"Stoppare il lavoro di un grande direttore come Stefano Delfino è sicuramente la peggiore scelta che chiunque potesse fare", a scriverlo è Fiorenzo Runco per anni direttore artistico del Videofestival di Imperia.

"I risultati raggiunti, gli ospiti che sono passati da lui, il prestigio del festival sia per Borgio Verezzi che per la Liguria intera, non lasciano dubbi in merito. Avevo già vissuto personalmente questa stessa vicenda, vederla ripetersi su un amico, un grande professionista, mi rattrista assai e mi fa pensare che non c’è speranza".

"La prima che mi viene in mente è che la politica è sempre in grado di disfare tutte le migliori cose.

La seconda, ahimè, è che puoi essere bravo quanto vuoi ma ci sarà sempre qualcuno che ti potrà fermare. In pratica puoi arrivare solo dove altri decidono per te", conclude Runco.