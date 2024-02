Festival di Sanremo: due treni in più nel pomeriggio di sabato 10 e domenica 11 verso Genova

Trenitalia, di concerto con Regione Liguria, ha istituito due treni in più da Sanremo verso Genova nel pomeriggio di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

“Sono le giornate conclusive del Festival di Sanremo e in città c'è un'alta concentrazione di persone: abbiamo chiesto a Trenitalia, come sempre disponibile, di istituire questi due treni aggiuntivi che agevoleranno senza dubbio i flussi in uscita da Sanremo”, afferma l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Nel dettaglio, sabato 10 febbraio il treno regionale veloce 3379 delle 18:12 da Ventimiglia (Bordighera 18:19) con arrivo a Genova Brignole alle 20:55 si fermerà a Sanremo alle 18:27 ed effettuerà le seguenti fermate intermedie: Taggia, Imperia (18:44), Diano, Alassio, Albenga, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Spotorno, Savona (19:58), Genova Voltri, Genova Sestri Ponente, Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe (20:49).

Analogamente, domenica 11 febbraio il treno regionale veloce 3375 delle 16:40 da Ventimiglia (Bordighera 16:47) con arrivo a Genova Brignole alle 19:25 si fermerà a Sanremo alle 16:55 ed effettuerà le seguenti fermate intermedie: Taggia, Imperia (17:11), Diano, Alassio, Albenga, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Spotorno, Savona (18:25), Genova Voltri, Genova Sestri Ponente, Genova Sampierdarena e Genova Piazza Principe (19:15).