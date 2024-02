Dumper esce di strada e si ribalta: paura a Stella ma il conducente ne esce illeso

Un bel po' di paura ma la tragedia stavolta è stata solamente e fortunatamente sfiorata in località Ritani a Stella dove, per cause non ben accertate, un dumper (un piccolo escavatore) è finito fuori strada ribaltandosi in una lieve scarpata.

Il conducente del mezzo, come detto, è riuscito a uscire in autonomia dallo stesso rimanendo illeso.

Sul posto si è recata una squadra del distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco di Sassello per verificare la stabilità del mezzo ed evitare ulteriori movimenti, prima di procedere col successivo recupero.