Savona, domenica la XVIII Assemblea diocesana di Azione cattolica

Domenica 18 febbraio presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 3, nel quartiere Villetta, si svolgerà la XVIII Assemblea Diocesana di Azione Cattolica Italiana sul tema "Testimoni di tutte le cose da lui compiute (At 10,39)".

La giornata inizierà alle ore 9:30 con l'accoglienza, la preghiera e i saluti di Tommaso Marino, segretario nazionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, e dei delegati regionali. Alle 10:15 si terrà il percorso a stand "A spasso tra passato e futuro" sul documento assembleare e le attività dei settori. Alle 11:40 interverrà il presidente diocesano uscente Alessandro Noceto.