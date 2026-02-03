Giorno del Ricordo, Quiliano ricorda Fulvio Tomizza e l’esodo giuliano-dalmata

Il 10 febbraio di ogni anno l’Italia celebra il Giorno del Ricordo, ricorrenza istituita nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. La giornata è dedicata alla memoria di una tragedia che colpì migliaia di italiani tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni immediatamente successivi, quando l’Istria, la Dalmazia e parte della Venezia Giulia passarono sotto il controllo jugoslavo.

In occasione del Giorno del Ricordo, la Città di Quiliano rinnova il proprio impegno nel commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata attraverso un momento di approfondimento culturale.

L’amministrazione comunale ha infatti organizzato una presentazione dedicata allo scrittore Fulvio Tomizza, voce narrante dell’esodo istriano. L’incontro, che si terrà presso la sala consiliare venerdì 6 febbraio alle ore 17.00, approfondirà la figura dell’autore e i suoi romanzi incentrati sul tema dell’esodo, offrendo spunti di riflessione storica e culturale. La presentazione sarà curata dall’assessore alla Cultura, Nadia Ottonello, e introdotta dal Sindaco, Nicola Isetta.