Savona, un incontro sull'"Ecumenismo come grammatica di pace"

Martedì 10 febbraio alle ore 21 nell'aula magna del Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana, parlerà de "La via italiana del dialogo - Ecumenismo come grammatica di pace", promosso dal Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della Diocesi di Savona-Noli.

L'incontro si colloca immediatamente dopo il primo simposio delle Chiese cristiane, svoltosi il 23 e 24 gennaio a Bari e in cui responsabili e delegati hanno discusso della "via italiana del dialogo", confrontandosi sull’ecumenismo come dono per lo spazio pubblico, cura della spiritualità e sapienza delle differenze. Durante il simposio ci sono state sessioni aperte a tutti, così da coinvolgere le comunità locali e quanti sono interessati al tema.

"Il nostro tempo, segnato da una forte conflittualità e dalla violenza, chiede ai cristiani un rinnovato impegno per promuovere una cultura di pace - commenta monsignor Olivero - Si tratta di una responsabilità a cui non possiamo sottrarci: vogliamo dare un contributo significativo non mettendo da parte la nostra identità ma sviluppandone sino in fondo ogni possibile declinazione. Le differenze non sono un ostacolo ma un patrimonio da valorizzare per il bene delle Chiese e di una società che ha quanto mai bisogno di comunione e riconciliazione".