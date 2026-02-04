Finale, gli alunni delle Primarie imparano la cultura del mare col progetto "Vela a Scuola"

Finale Ligure rinnova il proprio impegno nel promuovere sport, educazione ambientale e il suo legame con il mare, elemento identitario e risorsa fondamentale del territorio, guardando in particolare ai più giovani. Anche per l’anno scolastico in corso ’25/’26 ha preso il via il progetto “Vela a Scuola”, realizzato in accordo con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo finalese e promosso dal Circolo Nautico del Finale.

L’iniziativa rientra nel protocollo nazionale sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federazione Italiana Vela con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della vela e alla cultura del mare, veicolando valori fondamentali come la sostenibilità ambientale, il rispetto dell’ecosistema marino e la conoscenza delle tradizioni marinare.

Per l’edizione in corso hanno aderito nove classi della scuola primaria, delle classi terze, quarte e quinte, per un totale di 132 alunne e alunni. Il progetto si sviluppa in due fasi: tra gennaio e marzo gli istruttori del Circolo Nautico portano la propria esperienza direttamente nelle aule scolastiche, mentre nei mesi di aprile e maggio gli studenti saranno accolti presso il porto di Capo San Donato per vivere un’esperienza pratica in mare, navigando a vela sotto la guida di istruttori qualificati della Federazione Italiana Vela. Durante le attività in acqua è previsto anche il supporto dei volontari del Circolo Nautico, che contribuiranno a garantire lo svolgimento delle uscite in condizioni di sicurezza.

Il progetto si caratterizza inoltre per il suo forte valore inclusivo, accogliendo anche alunni con difficoltà, comprese quelle di natura psichica, in un’ottica di partecipazione e condivisione. L’attività non comporta inoltre alcun costo né per le famiglie né per la scuola, offrendo un’opportunità educativa di qualità, accessibile a tutti.

"Per il secondo anno proponiamo questa iniziativa dopo il successo della prima edizione nell’anno scolastico passato dove abbiamo superato le 130 adesioni – afferma il Presidente del Circolo Nautico, Marco Marcelli – Di questi, alcuni ragazzi hanno deciso di proseguire la loro attività con il nostro Circolo, sono rimasti a frequentare la scuola estiva e ne è nato anche un gruppo che si sta avviando all’attività agonistica. È per noi un motivo di grande soddisfazione vedere come un’esperienza nata in ambito scolastico trasformarsi in una passione più duratura, attraverso un’attività capace di favorire crescita personale, inclusione e rispetto per il mare".

Entusiasta del successo riscontrato l'Amministrazione comunale finalese, che ha promosso l'iniziativa tra i progetti di valorizzazione dell'offerta formativa del territorio: "Ogni progetto capace di avvicinare i giovani alla pratica sportiva rappresenta un valore prezioso per la nostra comunità. Il merito principale di questa proposta è quello di rendere accessibile questa disciplina trasformandola, grazie all'impegno del Circolo Nautico del Finale, in un'attività realmente inclusiva e aperta anche ai ragazzi con disabilità. L'inclusione non è solo un concetto, ma il pilastro su cui stiamo costruendo l'offerta formativa e didattica delle scuole finalesi. Stiamo lavorando intensamente affinché ogni esperienza aggiunta al percorso scolastico garantisca pari opportunità a tutti gli studenti, senza alcuna distinzione. La proposta formativa nei nostri istituti è in costante crescita e il contributo delle realtà storiche del territorio, come il Circolo Nautico, è determinante. Queste collaborazioni non fanno che arricchire il bagaglio educativo dei nostri giovani, rendendoci orgogliosi e onorati di sostenere progetti di tale spessore sociale".