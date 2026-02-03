Finale Ligure, i Roommates alla Cecco Night: rock e solidarietà sabato sera al Beer Nest

Musica, memoria e spirito di comunità si incontrano sabato 7 febbraio al Beer Nest di Finale Ligure per la Cecco Night, una serata benefica che riunisce la comunità biker e gli appassionati del territorio nel ricordo di Cecco. Ospiti della serata saranno i Roommates, formazione rock/alternative che porterà sul palco finalese la propria energia a partire dalle ore 22.

La band - Marco Oreggia, basso e voce; Davide Brezzo, chitarra e voce; Danilo Bergamo, chitarra e voce; Alessio Spallarossa, batteria - è attiva dal 2011 e vanta un curriculum di tutto rispetto con oltre cinquecento concerti all'attivo tra club e festival in tutta la penisola. Per i Roommates il live rappresenta il cuore pulsante del progetto artistico: un'esperienza diretta, fisica, autentica, che negli anni li ha portati a condividere il palco con nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale.

Il 2025 segna per la formazione un momento di particolare fermento creativo. Il terzo album in studio si avvale di collaborazioni di peso: Nick Oliveri, storico bassista dei Queens of the Stone Age e dei Kyuss, Diego "DD" Cavallotti dei Lacuna Coil e Alfredo D'Ecclesiis. Esperienze live prestigiose completano il quadro, dal Pistoia Blues Festival all'apertura delle date italiane dei The Last Internationale.

L'ingresso è riservato ai soci, con possibilità di tesseramento direttamente al locale.