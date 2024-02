Carcare, i commercianti sostengono Annalisa al Festival di Sanremo e lei li ringrazia: "Mi avete commossa!"

Un tripudio di colori, vinili e foto ha invaso Carcare in occasione del Festival di Sanremo, con la comunità locale, in particolare i commercianti, che si sono mobilitati per sostenere la loro concittadina Annalisa.

L'iniziativa è stata promossa dal "CIV Carcare da Vivere". Le vetrine dei negozi sono state accuratamente addobbate con decorazioni a tema, immagini dell'artista e messaggi di incoraggiamento, trasformandosi in vere e proprie opere d'arte che hanno catturato l'attenzione di residenti e visitatori.

Ma non è tutto: nella hall della galleria commerciale è stata allestita una vetrina multimediale interamente dedicata ad Annalisa, dove i passanti hanno potuto ammirare video, foto e momenti salienti della sua carriera musicale.

Annalisa stessa ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa attraverso un messaggio: "A tutti i miei compaesani, un ringraziamento speciale per questa bellissima iniziativa! Mi avete commossa! Viva Carcare".